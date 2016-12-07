TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın havaalanında Alman polisince alıkonulmasına ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın havaalanında Alman polisince alıkonulmasına ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın havaalanında Alman polisince alıkonulmasını sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sen bir bayan milletvekiline bu…
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