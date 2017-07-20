Almanya, sele teslim

Almanya’nın batısında etkili olan şiddetli yağış sokakların su altında kalmasına neden oldu. Ülkenin batısında görülen fırtına bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dortmund kentinde 51 yaşındaki bir kadın şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Köln’de ile sokaklar su altında kaldı. İtfaiyenin yaklaşık 550 ihbar aldığı öğrenilirken, araçlar yolda mahsur kaldı. Tren seferlerinin de iptal edildiği kentte, uçuşlar da iptal edildi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın devam edeceğini dile bildirdi.