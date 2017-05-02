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Almanya'da camiye bir ayda ikinci saldırı

Almanya'da terör örgütü tarafından camilere dönük saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Almanyada camiye bir ayda ikinci saldırı

02 Mayıs 2017 17:05

Almanya'nın Kassel kentinde 15 bin Türk vatandaşına hizmet veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Cami bir ayda ikinci kez terör örgütünün saldırısına maruz kaldı. Bugün yerel saatler 02.30 sıralarında bir grup PKK yandaşı, caminin gençlik lokalinin bulunduğu duvarlara "Sengal" DİTİB-AKP Rojova" sloganları yazdı. Duvarın farklı yerlerine PKK'nın renklerinin oluşturduğu sarı, yeşil ve kırmızı boyalar atarak maddi hasar meydana getirdi. Olayın duyulması üzerine camiye akın eden vatandaşlarımız, camiye karşı girişilen saldırıyı kınarken, faillerin yakalanmasını istedi.
Olayla ilgili olarak İHA'ya açıklamada bulunan DİTİB Kassel Merkez Cami Cemiyeti Başkanı Seyfettin Eryörük, yapılan saldırının bir ay içinde ikinci saldırı olduğunu belirterek, Alman güvenlik güçlerinin saldırganları bir an önce yakalayıp adaletin önüne çıkarılmasını istedi. Eryörük, "Nisan ayının başında terör örgütünden şüphelendiğimiz saldırganlar, cemiyetimizin sosyal tesislerine girerek suların tamamını açarak giderleri kapatarak, sosyal tesislerimizin büyük bir bölümü sular altında kalarak on binlerce Euro'luk maddi hasar meydana getirdi. Mal ve can güvenliğimizin sağlanabilmesi için Alman güvenlik güçlerinden faillerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.
 

Mehmet Koca
 

Etiketler: almanya


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