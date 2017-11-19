Almanya'da DİTİB yangınzedelere sahip çıktı

Merkezi Almanya'nın Köln şehrindeki, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), geçtiğimiz aylarda Duisburg - Meiderich semtinde meydana gelen, can ve mal kaybının yaşandığı yangın faciasında zarar gören ailelere destek amaçlı yardım programı düzenledi. Yangın faciasında zarar gören Mahmut Yıldız, Johann Milek, İon ve Daniela Tanase ailelerine manevi desteğin göstergesi olarak DİTİB Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından biner euroluk yardım yapıldı.

DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, DİTİB olarak her zaman toplumun iyiliği ve barışı için katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, DİTİB camiasının ailelerin acılarını paylaştığını belirti. DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz dinimizde ve medeniyetimizde herkesi insan kardeşimiz olarak görürüz. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun acı bir facia olsa yüreğimiz parçalanır. Haiti’de, Pakistan’da deprem ve tabi afetler oldu ve DİTİB camiasının desteğiyle o diyarlara ulaştı ve dünyanın maddi ve manevi destek verdi. Son zamanlarda yaşanan böyle hadiseler bizleri son derece üzüyor. Bu hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ediyoruz. Her gün daha da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı Almanya’ya yakışmıyor. 1960’lı yıllardan buyana Türkiye kökenli Müslümanlar olarak bu topluma ancak faydamız olmuştur. Bu toplumun iyiliği, kalkınması ve barışına hep katkı sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Peygamberimiz ‘İnsanların en hayırlısı, insanlığa en faydalı olandır’ buyuruyor. DİTİB olarak, Almanya’nın demokratik geleneğine hep destek sağladık, camilerimizde yapmış olduğumuz etkinliklerle birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu hep ön plana çıkardık. Yaşanan acı hadiseler bizim öz karakterimizi ve sıfatımızı değiştiremez. Bizim özelliğimiz barış dininin mensubu olmaktır. Barış ve kardeşlik mesajlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Olayın biran evvel açıklığa kavuşturulması ve faillerinin bulunması, mağdur aileler için büyük teselli olacaktır. Bugün burada manevi desteğimizin göstergesi olarak yanınızdayız. DİTİB Genel Başkanımız Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu ve yönetim kurulu adına mütevazi yardımımızla yaralarınızı ve açılarınızı bir nebze de olsun paylaşmak ve azaltmak istedik” dedi.

Duisburg - Meiderich DİTİB Yunus Emre Camii Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşen programda Dernek Başkanı Fatih Yüksel, yaşanılan olayın ilk anından bu yana DİTİB camiası olarak maddi ve manevi anlamda yangınzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yangın faciasında zarar gören ailelere DİTİB Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından biner euroluk yardım yapıldı.

Mustafa Tığlı