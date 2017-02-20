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Almanya'da Erdoğan endişesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Alman medyasında başlatılan aleyhte kampanya, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart veya Nisan aylarında Almanya ziyareti için başlatıldı.


20 Şubat 2017 12:33

Die Welt Gazetesine açıklamalarda bulunan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Başbakan Binali Yıldırım'ın Dberhausende düzenlediği mitingin, Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğdiği jestlerin bir devamı olduğunu” ifade etti. Wagenknecht, federal hükümetin Almanya'da bu tür mitinglere izin vererek "İslamcı bir diktatörlüğe kampanya yapma imkanı sunduğunu” savundu.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, Kölner Stadt-Aneiger Gazetesine yaptığı açıklamada, en çok Türk vatandaşının Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşadığı için Erdoğan'ın düzenleyeceği mitingin kendi eyaletlerinde olacağını dikkate aldıklarını belirterek, "Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bölünmeyi körükleyecek bu tür etkinliklerin toplumumuza uzanması istemiyor, bu durumu büyük endişeyle takip ediyoruz" diyerek, federal hükümetin diplomatik yollardan harekete geçmesini istedi. 

Mehmet Koca

Etiketler: almanya, Erdoğan endişesi


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