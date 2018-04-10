Almanya'da havalimanı grevleri yolcuları perişan etti

Almanya’nın en büyük kamu sendikalarından olan Verdi, ülke genelinde başlattığı uyarı grevlerine havaalanları da dahil oldu. Avrupa’nın en işlek havalimanlarından Frankfurt başta olmak üzere Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında yapılan uyarı grevleri yolcuları perişan etti.

Verdi Sendikası grevden önce Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanını kullanarak uçmak isteyenlerin uzun beklemelere ve uçuş iptallerine hazır olması yönünde uyarı yapmıştı. Grev yüzünden uçuşu iptal edilen yolculardan rezervasyonu değiştirme imkanı olmayanların havaalanlarına gelmemeleri istenmişti.

Buna rağmen grevden habersiz bazı yolcular Bremen havaalanına gelerek uçuş yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Erdal Altuntaş

