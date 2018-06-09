Almanya’da ilk iki gün içerisinde 80 bin Türk oy kullandı

Almanya’nın Essen kentindeki Türkiye konsolosluğu, Almanya’da, 24 Haziran’da Türkiye’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için, 2 gün içerisinde 80 bin kişinin oy sandığına gelerek oy kullandığını açıkladı. Oyunu Türkiye’nin Essen konsolosluğunda kullanan eski UETD Başkanı ve İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Zafer Sırakaya, “Bugün itibariyle de ABD, Avustralya, Lüksemburg ve Danimarka’daki vatandaşlarımız da oy kullanma sürecine girmiş oldular. Hafta sonu bu oy kullanma süreçlerinin daha yoğun bir şekilde geçeceğini ön görmekteyiz” dedi.

Seçime katılım oranı arttı

Sırakaya seçime katılım oranının geçen seçime oranla daha yüksek olacağını belirterek, “Önümüzdeki seçim sürecinde bir önceki referandumda kullanılan %47,91'lik oy oranının üzerine çıkacağımız siyasi katılımlı bir süreç olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti'ye Avrupa’da getirilen yasağa değinen Zafer Sırakaya, “Tabi bu süreç içerisinde özellikle Avrupa'da vatandaşlarımızı bilinçlendirme noktasında, AK Parti başta olmak üzere bazı siyasi partilere engel konulurken, hatta burada sadece AK Parti'ye engel konulurken kimi siyasi partilere her türlü platformun oluşturulduğu, özellikle PKK terör örgütünün ve onun siyasi uzantısının, siyasi partilere yönelik her türlü çalışma zeminin teşvik edilmiş olduğu bir süreci yaşadık” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın tüm bu yaşanılan süreçlerle birlikte önümüzdeki süreçte bu oyunu görüp oylarını ona göre vereceklerini ümit ediyoruz" diyen Sırakaya, “İnşallah bizlerin daha güçlü bir Türkiye’nin daha güçlü bir Avrupa’ya sebebiyet vereceği bir ortamda, vatandaşlarımızın tercihlerinde güçlü Türkiye'den yana, günün Türkiye günü olduğunu düşünerek hareket edeceklerini düşünüyor ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın batılı ülkelerin takınmış olduğu tavrı çok net olarak gördüklerini düşünüyorum”

Avrupa’dan AK Parti'ye ciddi bir destek gelmesini beklediğini söyleyen Sırakaya, “24 Haziran akşamında inşallah daha müreffeh bir Türkiye’ye uyanacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

AK Parti’nin seçimde alacağı olası oy oranı hakkında yorum yapan Sırakaya, “Biliyorsunuz bu oran önceki seçimde yurt dışında %63 civarında idi yurt dışındaki oran ise yüzde 59 idi. Ben vatandaşlarımızın özellikle bu süreç içerisindeki batılı ülkelerin de takınmış olduğu tavrı çok net olarak gördükleri, oyunu çok net olarak gördükleri ortamda bu oranın yüzde 65’lere çıkacağı inancımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Sinan Karamurat

