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Almanya'da iPhone X çılgınlığı

Almanya'da satışa sunulan Apple'ın yeni iPhone modeli iPhone X modeli için uzun kuyruklar oluştu.

Almanyada iPhone X çılgınlığı

03 Kasım 2017 21:58

Apple'ın, yüz tanıma özelliği ile güvenli kullanım olanağı sunan iPhone X modeli, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük bir heyecana yol açtı. Tüm dünyada olduğu gibi, Almanya'da da iPhone X'e ilk sahip olmak için Apple mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. İPhone X hayranları, yeni yıla yaklaşırken Apple'nin böyle güzel bir sürpriz yapmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Almanya'da piyasa değeri bin 100 euroyu aşan telefon için iPhone X hayranları fiyatı, telefona vermeye değer buldular.  

Mustafa Tığlı
 

Etiketler: almanya, iPhone X

 

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