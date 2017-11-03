Almanya'da iPhone X çılgınlığı

Apple'ın, yüz tanıma özelliği ile güvenli kullanım olanağı sunan iPhone X modeli, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük bir heyecana yol açtı. Tüm dünyada olduğu gibi, Almanya'da da iPhone X'e ilk sahip olmak için Apple mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. İPhone X hayranları, yeni yıla yaklaşırken Apple'nin böyle güzel bir sürpriz yapmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Almanya'da piyasa değeri bin 100 euroyu aşan telefon için iPhone X hayranları fiyatı, telefona vermeye değer buldular.

Mustafa Tığlı

