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Almanya’da patent aldı, Tunceli’de üretti

Almanya’da 2008 yılında elektrikli arama tasarımı ve üretimi üzerine patent alan gurbetçi İsmail Şanlı, aracının üretimini Tunceli’de yaptı. Şanlı, kabin hariç aracın tamamlandığını belirterek, sponsor bulması halinde seri üretimini gerçekleştirmek istediğini kaydetti.


20 Ekim 2016 13:42

Tuncelili olan ancak 35 yıldır Almanya’da yaşayan İsmail Şanlı, 2008 yılında burada elektrikli araba tasarımı ve üretimi üzerine patent aldı. Patenti aldıktan sonra yaz tatillerinde memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde tasarladığı arabalar üzerine çalışan Şanlı, en son aküyle çalışan iki kişilik dört tekerlekli araç üretmeyi başardı. Bütün parçaları Şanlı tarafından çizilen ve ahşap dış kaplamaya sahip olan aracın 120 kilometre hıza ulaşabildiğini belirten Şanlı, kabin hariç aracın tamamlandığını, sponsor bulması halinde aracın seri üretimini gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

200 kilogram olan aracıyla sık sık Pülümür-Erzincan karayolunda test sürüşü yapan ve araca ilişkin bilgi veren Şanlı, “2008 yılında elektrikli arabalar üzerine patentim var Avrupa'dan. Bu merakımı gerçekleştirmek için böyle bir model yaptım. Bu arabayı çizip gerçekleştirdim. Bu arabaların en büyük avantajı elektrikli oldukları için çevreci olmaları. 100 kilometrede 1 ile 1,5 lira yakarlar. 120 kilometre sürat yapıyor. 500 kilometre mesafe yapar aküleri. Biz 2 tonluk arabalarla geziyoruz fakat kendimiz 100 kiloyuz. O yüzden böyle araçlar hem rahatlar hem de şehir içinde daha kullanışlılar" dedi.

Şanlı, aracın kabinini de yapınca tümüyle tamamlanmış olacağını anlatarak, “Yüzde yüz Dersim üretimi. İsmini de Pülümür'de ürettiğim için Pülümür koydum" diye konuştu.
Şanlı, akaryakıt istasyonlarına kurulacak bir sistemle aracın aküsünün bitmesi durumunda biten aküyü doluma bırakıp yenisini takarak yola devam edilebileceğini de kaydetti.  

Ercan Topaç

Etiketler: almanya, patent


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