Almanya demokrasi konusundaki iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Almanya'da bir referandum mitingi düzenlemesine karşı çıkıyor.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine açıklama yapan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jager, federal hükümetin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ya da Almanya'nın herhangi bir yerinde bu tür mitinglerin düzenlenmesini önlemesi gerektiğini söyledi.

Jager, "Buradaki düşünceyi ifade özgürlüğü, temel hakların sınırlandırılması ve idam cezasının geri getirilmesi ile birlikte sunulan bir anayasa değişikliği kampanyası için kötüye kullanılamaz. Türkiye iç politikasındaki gerginliklerin Almanya'ya taşınması engellensin" diye konuştu. Hafta başında da benzer bir açıklamayı Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer yapmıştı.

Türk bakan da karşı

Alman hükümetinin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da, Erdoğan'ın Almanya'da referandum kapsamında miting gerçekleştirmesine karşı olduğunu duyurdu.

Passauer Neue Presse gazetesi, yorumunda bu ziyarete ilişkin endişelerini dile getiriyor: "Türkiye Cumhurbaşkanı 2008 ve 2014 arasında Almanya'da coşkulu mitingler düzenlemiş olsa da, bunu alışkanlık haline getirip kendine bir hak çıkartmaması gerekir." Bild gazetesi ise önceki gün Ankara'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın martta Almanya'yı ziyaret ederek Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki bir kentte referandum mitingi düzenleyeceğini" öne sürdü.

Gazete Almanya'daki Türk Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu'nun, Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmeyi planladığına yönelik resmi bir başvuruda bulunmadığını ifade ettiğine de yer vermişti.

Bu ilk değil

Terör örgütü PKK geçen eylülde Köln'de miting düzenlemişti. Almanya daha önce de 31 Temmuz'da terörist darbecilere karşı yine aynı kentte düzenlenen "Demokrasi Mitingi"ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle bağlanıp hitap etmesini de mahkeme kararıyla yasaklamıştı.

Kaynak: Sabah