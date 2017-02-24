Diğer
Kategoriler

Almanya’da PKK’ya izin var Erdoğan’a yok

Her fırsatta özgürlüklerden bahseden Almanya, Türkiye’ye karşı terör örgütlerine kol kanat germeye devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın mitingine izin veren, FETÖ’cülere destek çıkan Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum mitingi için “Engellensin” kampanyası başlattı.

Almanyada PKKya izin var Erdoğana yok

24 Şubat 2017 09:29

Almanya demokrasi konusundaki iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Almanya'da bir referandum mitingi düzenlemesine karşı çıkıyor.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine açıklama yapan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jager, federal hükümetin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ya da Almanya'nın herhangi bir yerinde bu tür mitinglerin düzenlenmesini önlemesi gerektiğini söyledi.

Jager, "Buradaki düşünceyi ifade özgürlüğü, temel hakların sınırlandırılması ve idam cezasının geri getirilmesi ile birlikte sunulan bir anayasa değişikliği kampanyası için kötüye kullanılamaz. Türkiye iç politikasındaki gerginliklerin Almanya'ya taşınması engellensin" diye konuştu. Hafta başında da benzer bir açıklamayı Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer yapmıştı.

Türk bakan da karşı

Alman hükümetinin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da, Erdoğan'ın Almanya'da referandum kapsamında miting gerçekleştirmesine karşı olduğunu duyurdu.

Passauer Neue Presse gazetesi, yorumunda bu ziyarete ilişkin endişelerini dile getiriyor: "Türkiye Cumhurbaşkanı 2008 ve 2014 arasında Almanya'da coşkulu mitingler düzenlemiş olsa da, bunu alışkanlık haline getirip kendine bir hak çıkartmaması gerekir." Bild gazetesi ise önceki gün Ankara'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın martta Almanya'yı ziyaret ederek Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki bir kentte referandum mitingi düzenleyeceğini" öne sürdü.

Gazete Almanya'daki Türk Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu'nun, Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmeyi planladığına yönelik resmi bir başvuruda bulunmadığını ifade ettiğine de yer vermişti.

Bu ilk değil

Terör örgütü PKK geçen eylülde Köln'de miting düzenlemişti. Almanya daha önce de 31 Temmuz'da terörist darbecilere karşı yine aynı kentte düzenlenen "Demokrasi Mitingi"ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle bağlanıp hitap etmesini de mahkeme kararıyla yasaklamıştı.

Kaynak: Sabah

Etiketler: almanya, erdoğan, miting, referandum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!