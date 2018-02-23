Almanya'da rekor bütçe fazlalığı

Alman Federal İstatistik Dairesi raporuna göre, kamu gelirleri fazlası Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,1'ne tekabül ediyor. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar 2017'yi toplam 36,6 milyar euro fazlayla kapattı. Avrupa Merkez Bankası'nın ucuz para politikasının da kamu bütçelerindeki yükün hafiflemesinde rol oynadığı belirtildi. Rapora göre, 2017 yılında en fazla bütçeyi 16 milyar 200 milyon euro ile eyaletler elde ederken, gelir fazlası ise 2017'de 1 milyar 100 milyon euroda kaldı. Dünya ekonomisindeki hareketlilik ise Alman mallarının daha fazla talep almasına yarıyor.

Federal hükümet ise 2018 yılı büyüme hızı tahminini yüzde 2,4 olarak açıklamıştı. Avrupa'nın en güçlü ekonomisinden biri olan Almanya 2017'de son altı yılın en yüksek oranına ulaşarak, GSYH'sini yüzde 2,2 oranında arttırdı.

Mustafa Tığlı

