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Almanya’dan İran açıklaması

Almanya Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "İran halkının sokaklarda ekonomik ve politik sorunları cesaretle protesto etmesinin yasal olduğu düşüncesindeyiz ve saygı duyuyoruz" dedi.

Almanyadan İran açıklaması

03 Ocak 2018 15:36

İran’da 28 Aralık’ta yolsuzluğa karşı başlayan daha sonra yönetim karşıtı eyleme dönüşen gösteriler devam ederken, İran’ın birçok noktasında milyonlarca İranlı da devlete destek mitingi düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki eylemlere destek açıklamalarının ardından Almanya’dan da benzer ifadeler geldi. Almanya Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, İran’da yaşanan gelişmeleri kaygıyla yakından takip ettiklerini kaydederek, ekonomik sorunlara karşı sokağa çıkan eylemcilerin saygı görmesi gerektiğini dile getirdi.

İranlı yetkililere eylemcilerle diyalog kurulması çağrısında bulunan Alman Sözcü, “Federal Hükümet, İran halkının sokaklarda ekonomik ve politik sorunları cesaretle protesto etmesinin yasal olduğu düşüncesindeyiz ve saygı duyuyoruz” dedi.

 

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