Almus Barajı'nda kano yarışmaları yapılacak

Türkiye Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Deniz Yıldızı Spor Başkan Yrd. Semih Santer, İşadamı Volkan Çapanoğlu Kano yarışlarının Almus Barajı'nda yapılması için ön inceleme yapmak üzere kente geldi.

TOSİAD İstanbul Şubesi Gençlik ve Spor Komite Başkanı Hasan Hüseyin Koç ve TOSİAD İstanbul Şube Başkanı Ender Demirtaş’ın komite başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen programa AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, TTSO Başkanı Ahmet Arat, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Tokat Doğa ve Extrem Sporlar Kulübü Başkanı Dr. Mahmut Coşkun katıldı. Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Şampiyonasının bir ayağının 2018 yılında Almus Barajında yapılmasını arzu ettiklerini söyledi. Bu anlamda incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Kabakçı, “Almus Barajından neden bir faaliyetimiz olmasın dedik? Anadolu'nun Tokat’ın çocuklarını bu sporla tanıştırmak buluşturmak istiyoruz. Bu anlamda 2018 yılında güzel bir organizasyon yapacağız. Ayrıca Kanal Tokat projesi kapsamında kanoyu gençlerimize buluşturmak istiyoruz” dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, kano yarışmalarının Tokat’ta gerçekleştirilebildiği takdirde şehrin doğal turizm ve sportif anlamda tanıtılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Eroğlu: "Almus Barajı'nda yapılacak çalışmalarla ilçemiz hareketlenecek"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise yapılan çalışmanın önemine değinerek, “Tokat'ımızda deniz yok ama su anlamında bereketli bir şehir. 3 tane önemli ırmak akıyor. İnşallah Almus Barajında yapılacak olan çalışmalarla ilçemiz hareketlenecek. Kanal Tokat projesine spor ve görsellik anlamında kanonun bir değer katacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Almus ilçesine heyet ile birlikte geçen Başkan Kabakçı, 2018 yılında Türkiye kano yarışmalarının Almus Barajı'nda yapılabileceğine karar verdiklerini açıkladı.

Nurhan İçmez