Alpay Özalan: 'Bu hafta tüm yabancıları kullanacağım'

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor, cuma günü oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına Nuri Asan Spor Tesisileri’nde yaptığı çalışmalar ile devam etti. Günü çift idmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlılarda sabah core çalışması yapılırken, Teknik Direktör Alpay Özalan, antrenman öncesinden açıklamalarda bulundu.

"İyi yoldayız"

Alışılagelmiş bir futbolun dışında performans sergileyerek mutlu sona ulaşmak istediklerini vurgulayan Alpay Özalan, “Lig uzun bir maraton. İstediğimiz sistemi saha içerisinde göstermemiz belli bir zaman alacak. Yabancı arkadaşlarımızın da hazır olmasından sonra daha farklı bir hava yakalayacağımızı düşünüyorum. İyi yoldayız. Bu lig çok zor bir lig. Kimin ne yapacağı hiç belli olmuyor. Her takım birbirini yenebilecek güçte. Biz konsantre olup, bu ligin dışında alışılagelmemiş bir oyun sergileyip, ofansif ve defansif anlamda iyi bir sistem oturtup, sisteme bağlı goller bularak maçlarımızı kazanıp, mutlu sona ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

“Adana Demirspor maçında tüm yabancılardan faydalanacağım”

Samaras, Larbi, Angan, Chibuike ve Sifakis gibi yabancıların hepsini bu haftaki maçta kullanmak istediğini dile getiren genç teknik adam, “Daha yolun başındayız. Çok eksiklerimiz var. Bu eksiklikleri gidermek için çok çalışacağız. İyi yaptığımız şeyleri de geliştirmek için yine çok çalışacağız. Yeni gelen yabancılarımızın kondisyon açıksından sıkıntıları yok. Ama maç eksikleri oldukları için istediğimiz düzeyde değiller. Hazırlık maçları oynamadan maç yapmak, saha içerisinde zamanlama ve koordinasyon açısından sıkıntı yaşayabilirler. Ama bunlar, kariyerleri büyük oyuncular. Aldıkları dakikaları uzatarak 90 dakika oynayabilecek seviyeye çıkartmak istiyoruz. Bu hafta tüm yabancılardan faydalanmayı düşünüyorum” diye konuştu.

"Taraftarımıza evimizdeki ilk galibiyeti hediye etmek istiyoruz"

Özalan, Adana Demirspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, “Özellikle ofansif anlamda güçlü bir takım. Bizim her maç içeride galibiyet parolamız var. İstediklerimizi sahada uygularsak, yine bu özverili mücadeleyi saha içerisinde fazlasıyla gösterirsek, inşallah seyircimize evimizdeki ilk galibiyeti hediye edeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında cuma günü saat 19.45’te Yeni Samsun 19 Mayıs Stadtumu’nda Adana Demirspor’u konuk edecek.

Erdi Demür