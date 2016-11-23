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Alper Potuk: Üstünüzde Fenerbahçe forması varsa...

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Zorya’yı taraftarlarının desteği ile mağlup edeceklerini söyledi. Alper, mevkisiyle ilgili soru üzerine, "Üstünüzde Fenerbahçe forması varsa nerede oynadığınız önemli değil" dedi.

Alper Potuk: Üstünüzde Fenerbahçe forması varsa...

23 Kasım 2016 17:28

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında Fenerbahçe, evinde yarın saat 19.00’da Ukrayna ekibi Zorya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin başarılı orta saha oyuncusu Alper Potuk açıklamalarda bulundu.

Zorya’ya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirten Alper, “İlk maçta nasıl olduklarını gördük. Çok koşuyorlar. Öne çıkan isimleri yok ama takım halinde iyi oynuyorlar. Liglerinde de iyi durumdalar. Taraftarımız desteğiyle evimizde yeneceğimizi düşünüyorum. Yenip, evimize mutlu dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ÜSTÜNÜZDE FENERBAHÇE FORMASI VARSA NEREDE OYNADIĞINIZ ÖNEMLİ DEĞİL”

Orta sahada mı yoksa kanatlarda mı oynarken daha rahat hissettiği sorusuna Alper, “Bu soruları çok alıyorum. Üstünüzde Fenerbahçe forması varsa nerede oynadığınız önemli değil. Önemli olan sahada ne verdiğinizdir. Orta saha başladım daha sonra kanatlarda oynadım. Nerede görev verilirse orada oynamaya çalışıyorum” diye cevap verdi.

Performansının gün geçtikçe yükselmesiyle olarak yıldız oyuncu, “Sezon başından beri çalışıyorum. Bunu, bıkmadan usanmadan çalışmaya bağlıyorum” dedi.

“ADVOCAAT GELDİĞİ GÜNDEN BERİ BABACAN DAVRANIYOR”

Alper, Teknik Direktör Dick Advocaat’ın takıma neler kattığının sorulması üzerine ise, “4. senem ve 4 farklı hoca ile çalıştım. Hepsinin iyi yanlarından bir şeyler öğrendim. Hocamız geldiği günden beri sevecen, babacan davrandı. Adaletli davranıyor. Çok memnunuz. Maçları kazanarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Etiketler: Alper Potuk, UEFA Avrupa Ligi, Zorya


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