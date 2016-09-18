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Alpler'in zirvesinde adrenalin ve keyif bir arada

Alpler'deki Grandes Jorasses Dağı'nın en zorlu zirvelerinden Pointe Walker ve Pointe Whymper'e tırmanan iki dağcı, 4 bin metrenin üzerindeki zirvede yaşadıkları adrenalin ve keyfi saniye saniye kaydetti.

Alplerin zirvesinde adrenalin ve keyif bir arada
Alpler'in zirvesinde adrenalin ve keyif bir arada - Foto Galeri

18 Eylül 2016 09:44
Alpler'in zirvesinde adrenalin ve keyif bir arada - Tıkla İzle

Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) Başkanı İsmet Şentürk ile Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübünden (BUDAK) Ayşe Arabacı, 2 günde gerçekleştirdikleri tırmanışın sonunda zirveye ayak basan ilk Türk olmanın mutluluğunu yaşadı. Alpler'deki Grandes Jorasses Dağı'nın en zorlu zirvelerinden 4 bin 208 metre yüksekliğindeki Pointe Walker ve 4 bin 184 metrelik Pointe Whymper'e tırmanmak için hareket eden iki dağcı, kayalık, karlı ve buzlu parkurları aşarken yaşadıkları adrenalini ise vücutlarına monte ettikleri küçük kameralarla görüntüledi. Yaşadıkları adrenalin ve tehlikelerin ardından zirveye ulaşan dağcıların mutlulukları gözlerinden okundu. Keskin uçurumlar atlatan, çatlayan buzulları aşan dağcılar, zirvede Türk usulü çay içmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra inişe geçen iki dağcının karşısına ise Türkiye’de görmeye alışık olmadıkları dağ keçisi çıktı.
Alpler'de çeşitli tırmanışlar yaptıklarını ve geçtiğimiz sene karşıdan hayranlıkla izledikleri iki zirveye de çıkmak için plan yaptıklarını belirten İsmet Şentürk, “Gece yarısı tırmanışa geçtik. Uzun soluklu ve güzel bir tırmanış gerçekleştirdik. Yanınızdaki arkadaşı seçerken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü onun veya sizin yaptığınız bir hata ikinizin de hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Bugüne kadar bu zirvelere Türklerin tırmanmadığı bilgisini almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Abdullah Çibir - Onur Aktaş

 

Etiketler: Grandes Jorasses Dağı


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