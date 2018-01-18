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Alt geçitte arıza yapan tır trafiği felç etti

Bahçelievler'de bir tır alt geçitte şaft keserek arıza yapınca trafik durma noktasına geldi. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, yolda kalan tır 6 saat sonra kurtarıldı.

Alt geçitte arıza yapan tır trafiği felç etti

18 Ocak 2018 09:42
Alt geçitte arıza yapan tır trafiği felç etti - Tıkla İzle

Olay, dün Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehirler arası nakliyat işinde çalışan ve Doğu Sanayi Sitesine yük götüren 35 NLB 53 plakalı tır, sabah saat 06.00’da alt geçitte şaft keserek arıza yaptı. Tırdan aşağıya inen sürücü, arızanın ne olduğunu anlayınca önce polisi, ardından çekiciyi arayarak yardım istedi. Mesai başlangıç saatine yakın olmasından dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikte kalan vatandaşlarla tır sürücüsü arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Yaklaşık 6 saat sonra tır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çekici tarafından kurtarıldı. Tırın çekilmesinin ardından caddede ve bağlantı yollarında trafik normal akışına döndü.

“Yük sahibine fotoğraf atıyorum, bunlar eski diyor”

Arıza yapan tırın arkasında kalan ve mağdur olan bir tır sürücüsü, “Sabah saat 6’da şaft kesti. Arıza yaptı ve aramadığımız kimse kalmadı. Trafiği, karayolunu ve çekiciyi aradık ama kimse gelip yardımcı olmadı. Sabahtan beri mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kimi aradıysak hepsi birbirine yönlendirdi. Mağdur kaldık, o yüzden arkamızda bir ton kuyruk oldu. Milletle tartışıyoruz, yükümüz acil, götürmemiz gerekiyor. Mal sahibi arıyor, herkes mağdur oldu. Bir çekici bulup çektiremedik. Yük sahibine fotoğraf atıyorum, bunlar eski resimler diyor. Burası koskoca bağlantı yolu, niye giderilemiyor” dedi.

“Saat 8’den bu yana 155’i arıyorum”

Trafikte kalan başka bir tır sürücüsü ise, “Saat 8’den bu yana 155’i arıyorum. Tamam yönlendiriyorum deyip kapatıyor ama bir türlü anons geçmiyor. Daha bir ekip gelmedi. Telefonla görüşüyoruz dedi ve bizi bırakıp gitti. 25 ton araçta yük var. Yetkili kişilere sesimizi duyurmak istiyoruz” diye konuştu. 

Mehmet Başa - Serdal Altıntepe

Etiketler: bahçelievler, TIR

 

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