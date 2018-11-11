Altay Adana Demir'i 3-0'la geçti

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altay 10 kişi kaldığı mücadelede sahasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Özgür'ün kullandığı kornere iyi yükselen Paxiao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direkten geri geldi.

20. dakikada Pote'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

44. dakikada Hakan Bilgiç'e yaptığı müdahalenin ardından Özgür Özkaya ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

50. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

55. dakikada Serkan Öztürk'ün kullandığı serbest vuruşta yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

66. dakikada Berk Yıldız'ın ortasında Pote kafayı vurdu, kaleci Egemen topun sahibi oldu.

80. dakikada kullanılan Adana Demirspor köşe vuruşu kazandı. Emre'nin ortasında Gençer'in ters vuruşunda top direkten geri geldi.

90+2. dakikada Adana Demirspor savunma arkasına atılan topla buluşan Paixao, düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 3-0



Stat: Atatürk

Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

Altay: Egemen, Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Özgür, Atakan, Metin, Aganovic (Serkan dk. 46), Hüsamettin (Pedro dk. 82), Furkan (Tevfik dk. 75), Paixao

Yedekler: Aydın, Pedro, Ivanov, Kappel, Murat Uslu

Teknik Direktör: Özden Töraydın

Adana Demirspor: Çağlar, Batuhan (Boubacar Traore dk. 56), Mitrovic, Hakan, Orhan, Traore, Galip (Erdal dk. 69), Berk, Kosecki, Orkan (Emre dk. 78), Pote

Yedekler: Kurtuluş, Djemoussa Traore, Tayyip, Musa

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Paixao (dk. 8 ve 90+2), İbrahim Öztürk (dk. 55) (Altay)

Kırmızı kart: Özgür (dk. 44) (Altay)

Sarı kartlar: Özgür, Atakan, Aganovic (Altay), Galip, Orkan, Mitrovic (Adana Demirspor)

Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı