Altay Spor Kulübünün takım otobüsü alev alev yandı

Olay, dün akşam saatlerinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altay Spor Kulübüne ait olan takım otobüsünde park halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir İtfaiye Grubu ekipleri bölgeye intikal etti. İtfaiye erleri, alevler içinde kalan takım otobüsüne müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, takım otobüsü kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, yangın sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, takım otobüsünün kundaklanmış olabileceği ihtimaline karşın olay yeri inceleme ekipleri, yanan otobüste çalışma yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

