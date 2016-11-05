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Altı ikiz çocuk aynı kreşte!

Başkent'te 6 ikiz aynı kreşte eğitim görüyor. Çekilen kura sonucu ikizlerin bir araya geldiği kreşin müdürü Sibel Güler, “Özgüvenlerinin daha güçlü olması için farklı sınıfları tercih ediyoruz”dedi.

Altı ikiz çocuk aynı kreşte!

05 Kasım 2016 10:48
Altı ikiz çocuk aynı kreşte! - Tıkla İzle

Çankaya Belediyesi Togan Özliyen Gündüz Bakımevinde bu yıl altı ikiz kardeş bir arada eğitim görüyor. 2013 ve 2012 doğumlu olan tek ve çift yumurta ikizler kreşin neşe kaynağı oluyor. Kreş Müdürü Sibel Güler, “Altı tane ikizimiz var, 2013 doğumlular. Bu sene kurayla çıktılar kreşimizde, çok şanslılar. Onların ilk haftasında gözlem yaptık, gözlem sırasında birbirine bağlılıklarını ölçtük, gelişimleri açısından değerlendirip daha sonrasında da onları farklı sınıflara ayırdık. Çocuklarımız çok mutlular, çok keyifliler” ifadesini kullandı.
İkizleri farklı sınıflara veya aynı sınıfa alma konusunda Güler, “Aileler bize bıraktılar, bizler karar verdik gelişimlerine göre, psikoloğumuz var ona danışarak yapıyoruz, beraber gözlemler yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda çok deneyimliler, yıllardır birçok ikiz büyüttük kreşimizde. Bu bizim dokuzuncu yılımız” şeklinde konuştu.

İkizlerin kreşteki arkadaşlık ilişkilerini ise Güler şöyle değerlendirdi:
“Diğer çocuklarla ilişkilerinde hiçbir sıkıntıları yok, onlar da aynı şekilde büyüyorlar aslında. Çok ön planda değiller, bütün çocuklar eşitler bizde. İkiz olması bir şeyi değiştirmiyor, onlar da birer birey olarak büyüyorlar. Sadece farz edin ki kardeş, yani aşırı bağlı oldukları zaman sorun olabiliyor. Nasıl sorun oluyor; diğer çocuklarla oyun oynamıyorlar, iletişimleri kısalıyor. Bunları yaşamamaları için özgüvenlerinin daha güçlü olması için farklı sınıfları tercih ediyoruz.”

“Birbirlerine çok bağlı olan çocukları gruplara ayırdık”
Kreş Öğretmeni Ayşe Duman, “Çocuklarımızın gelişim dönemlerine bir hafta gözlem aşamasıyla baktık. Birbirlerine çok bağlı olan çocukları zaten diğer gruplara ayırdık, diğer birbirlerinden bağımsız olan çocuklarımızı aynı sınıfta birleştirdik. Genelde kız-erkek çocukları aynı grupta oldu, çünkü aynı (kız-kız) olanlar birbirine bağlı oldukları için ayırdık. Sınıf içinde zaten birbirlerinden bağımsızlar, birbirlerine çok bağlı değiller, arkadaş ilişkileri çok iyi. Keyifli, güzel zaman geçiriyorlar” dedi.

Cem Geçim 

 


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