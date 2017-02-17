Çeyrek altının bugünki fiyatının 240 lira, gram altının ise 140 lira civarında olduğunu belirten İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Adem Emre, “Bizim millet olarak geleneksel hediyeleşmelerimiz var. Bir yılda altın yüzde 40 arttı. Geçen yıl 150 liralık bir ürün şu an 253 lira seviyesine yükseldi.

Tabii gelir bu kadar artmadı. Çeyrek altın yerine gram altın rağbet görüyor. Bu sefer 1 gramlık, 0,50 gramlık ve 0,25 gramlık altın almalar başladı. Vatandaşımız bunu daha önceden bilmiyordu. Bazı sarrafların yaptığı açıklamalarla bunu öğrendiler. Şu an gram altına bir yönelme var. Arada 100 liralık bir fark var” dedi.

Salih Bakıcı

