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Altın kemeri taktı soluğu demokrasi nöbetinde aldı

2017 Kırkpınar Şampiyonu İsmail Balaban, altın kemerini kuşandığı gibi soluğu demokrasi nöbetinde aldı.

Altın kemeri taktı soluğu demokrasi nöbetinde aldı

16 Temmuz 2017 23:45
Altın kemeri taktı soluğu demokrasi nöbetinde aldı - Tıkla İzle

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, 2017 final güreşlerinde rakibi başpehlivan Orhan Okulu’yu yenerek, bu yılki altın kemerin sahibi oldu. Başpehlivan Balaban, Er Meydanı’nda yapılan gerekli sağlık kontrolleri ve testlerinin ardından boynunda altın kemeri ile kent merkezinde kurulan demokrasi şölenine gelerek, halkla beraber oldu.
Demokrasi şölenine altın kemeri ile birlikte katılan başpehlivan İsmail Balaban’ı, Edirne Valisi Günay Özdemir başta olmak üzere il protokolü karşılarken, başpehlivanın babası Hasan Balaban, kendisi gibi pehlivan ikiz kardeşi Turan Balaban, ustaları ve çırakları yalnız bırakmadı.

“İnşallah ülkemizde böyle acıların yaşanmamasını diliyorum”
2017 Kırkpınar Şampiyonu İsmail Balaban, “Geçtiğimiz yıl yaşanan hain darbe girişimin ardından şehit olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah ülkemizde böyle acıların yaşanmamasını diliyorum. Edirne halkına çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. Çok zorlu müsabakalar yaptım ve birinci oldum. Çok mutluyum” dedi.

Koray Ustabaşı - Ahmet Cafer 

 


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