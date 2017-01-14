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Altındaki yükseliş kuyumcuları vurdu

Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle zor günler geçiren kuyumcu esnafı, satışlarının ciddi oranda düştüğünü dile getirdi.

Altındaki yükseliş kuyumcuları vurdu

14 Ocak 2017 08:57
Altındaki yükseliş kuyumcuları vurdu - Tıkla İzle

Son günlerde doların hızlı yükselişinin diğer sektörlerde olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini belirten Bingöllü kuyumcular, satış yapamadıklarını belirtti. Kuyumcular olarak piyasada büyük bir sıkıntı yaşadıklarını belirten İdris Ağırbaş, “Özellikle altın başta olmak üzere dolar ve euronun aşırı yükselişinden dolayı işlerimiz gerçekten de yok denecek kadar azaldı. Bazı günler siftah dahi yapamadan işyerimizi kapatıyoruz. Örneğin malzeme sattığımızda onun yerine başka malzeme alamıyoruz çünkü fiyatlar anlık değişebiliyor. Bu da bizi sıkıntıya sokmuş oluyor. Müşterilerimiz daha önce yatırım amaçlı gelip alışveriş yapıyordular ancak bu yükselişten dolayı zaruriyet dışında müşterilerimiz bize uğramıyorlar. Bizim için sıkıntı çok büyük. Ancak kuyumcu esnafı olarak inanıyoruz ki bu zor durumdan kurtulacağız” dedi.

Son zamanlarda sürekli zarar ettiklerini belirten Cahit Çağlayan ise, “Altın fiyatlarındaki yükseliş bizim özellikle dışarıya satış yapamadığımız için en büyük kayıplarımızdan birisidir. Sattıklarımızın yerine de sürekli fiyatlar yükseldiği için yenisini koyamıyoruz. Otomatikman sattığımızdan da kar etmek yerine zarar etmiş oluyoruz. Bununla ilgili zaten bütün esnaflarımızda sıkıntı yaşamaktadır. 15 Temmuz sürecinden bu yana altında 1 lira düşüş oluyorsa 10 liranın üzerinde de bir yükseliş oluyor. Dövizde yükseliş olduğu zaman altında zaten düşüş olmaz. Türk parası da bunun karşılığında değer kaybediyor. Geçen sene bu vakitlerde 180 TL’ye sattığımız çeyrek altın şuan da 242 lira bu durumda halk zaten gelip alışveriş yapamaz” diye konuştu.

SİNAN ATAN 

Etiketler: altın, altın fiyatları, Cahit Çağlayan


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