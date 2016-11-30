Dolardaki aşırı yükselmenin altını da etkilediğini belirten Hurigil, "Altının gram fiyatı 131.5 lira. Anormal bir yükselme var. Bu anormal yükselme karşısında vatandaş elindeki altını satmaya çalışıyor. Halk panik yapmamak adına altınını bozdurmaması lazım. Çünkü biz altın fiyatlarını ilerideki günlerde 135 TL’nin üzerinde bekliyoruz. Altının yükselmesinin sektörümüze olumsuz yansımaları var. Çünkü, halkın alım gücü zayıfladı. Eskiden bir çeyiz kesildiği zaman müşteriye en az 150-300 gram altın veriyorduk. Şimdi 20-25 gramlara düştü. Bu da kuyumcuları zor durumda bırakıyor" dedi.

Kuyumcu esnafının diğer esnaf kollarına bağlı olduğunu ifade eden Hurigil, “Yani bizim buradaki çoğu esnaf son 3-4 sene içerisinde hem işleri düştü hem de iş yerlerini kapatma ile karşı karşıya kaldı. Burada halkın Suriye olaylarından bizim sınır bölgelerimiz Antakya, Kilis, Gaziantep illerimizin hepsi Suriye olaylarından sonra özellikle bizim sektör, kuyumculuk sektörü aşırı derecede etkilendi. Çarşıda bir sirkülasyon kalmadı. Bizim işimiz ayakkabıcıya bağlı, konfeksiyoncuya bağlı, diğer meslek sektörlerine bağlı. İnsanlarda artan para varsa altına yatırım yapıyorlar. Eğer ki insanlarda belli bir artı olmazsa gelip altının yüzüne de bakmıyorlar. İsterse altının gramı 100 TL olsun. Bizim halkımız olaylardan çabuk etkilenen bir halk. Altın fiyatları yükselmeye başlıyor 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira arka arkaya devamlı bir depar atıyor altın. Halk buna kanıp elindeki altını satmaya çalışıyor. Kuyumcular belli bir yere kadar alabiliyorlar. Eğer ki kuyumcuda sirkülasyon olmazsa, satış olmazsa o altını alacak pozisyonları da kalmıyor. Burada halkın aklına kötü bir şey geliyor. Altın yükseldiği zaman kuyumcular altınımızı neden almıyor. Kuyumcularda para varsa her türlü altını alırlar. Ama eğer ki dediğim gibi sirkülasyon yapamıyorlarsa yani vitrindeki altını satamıyorsa müşteriden altın alması çok sınırlı oluyor. Halkın buna çok çok dikkat etmesi lazım” diye konuştu.

Buğra Güney



