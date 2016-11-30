Diğer
Kategoriler

Altını alan yok satan çok

Yükselen altın fiyatları Antakya Kuyumcular Çarşısı'ndaki esnafı olumsuz etkiledi. Antakya Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Nebil Hurigil, yükselen altın fiyatları nedeniyle esnafın kötü günler yaşadığını, neredeyse satış yapamadıklarını söyledi.

Altını alan yok satan çok

30 Kasım 2016 09:05
Altını alan yok satan çok - Tıkla İzle

Dolardaki aşırı yükselmenin altını da etkilediğini belirten Hurigil, "Altının gram fiyatı 131.5 lira. Anormal bir yükselme var. Bu anormal yükselme karşısında vatandaş elindeki altını satmaya çalışıyor. Halk panik yapmamak adına altınını bozdurmaması lazım. Çünkü biz altın fiyatlarını ilerideki günlerde 135 TL’nin üzerinde bekliyoruz. Altının yükselmesinin sektörümüze olumsuz yansımaları var. Çünkü, halkın alım gücü zayıfladı. Eskiden bir çeyiz kesildiği zaman müşteriye en az 150-300 gram altın veriyorduk. Şimdi 20-25 gramlara düştü. Bu da kuyumcuları zor durumda bırakıyor" dedi.

Kuyumcu esnafının diğer esnaf kollarına bağlı olduğunu ifade eden Hurigil, “Yani bizim buradaki çoğu esnaf son 3-4 sene içerisinde hem işleri düştü hem de iş yerlerini kapatma ile karşı karşıya kaldı. Burada halkın Suriye olaylarından bizim sınır bölgelerimiz Antakya, Kilis, Gaziantep illerimizin hepsi Suriye olaylarından sonra özellikle bizim sektör, kuyumculuk sektörü aşırı derecede etkilendi. Çarşıda bir sirkülasyon kalmadı. Bizim işimiz ayakkabıcıya bağlı, konfeksiyoncuya bağlı, diğer meslek sektörlerine bağlı. İnsanlarda artan para varsa altına yatırım yapıyorlar. Eğer ki insanlarda belli bir artı olmazsa gelip altının yüzüne de bakmıyorlar. İsterse altının gramı 100 TL olsun. Bizim halkımız olaylardan çabuk etkilenen bir halk. Altın fiyatları yükselmeye başlıyor 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira arka arkaya devamlı bir depar atıyor altın. Halk buna kanıp elindeki altını satmaya çalışıyor. Kuyumcular belli bir yere kadar alabiliyorlar. Eğer ki kuyumcuda sirkülasyon olmazsa, satış olmazsa o altını alacak pozisyonları da kalmıyor. Burada halkın aklına kötü bir şey geliyor. Altın yükseldiği zaman kuyumcular altınımızı neden almıyor. Kuyumcularda para varsa her türlü altını alırlar. Ama eğer ki dediğim gibi sirkülasyon yapamıyorlarsa yani vitrindeki altını satamıyorsa müşteriden altın alması çok sınırlı oluyor. Halkın buna çok çok dikkat etmesi lazım” diye konuştu.

Buğra Güney 

 

Etiketler: altın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç