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Alüminyum fabrikasında yangın: 2 yaralı

Konya’da bir alüminyum fabrikasında çıkan yangında iki işçi dumandan etkilenerek hafif şekilde yaralandı.

Alüminyum fabrikasında yangın: 2 yaralı

24 Ekim 2017 07:26

Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi Üçüncü Sokak üzerindeki bir fabrikada çıktı. Edinen bilgiye göre, alüminyum fabrikasındaki makinelerdeki kıvılcımların keçelere sıçramasıyla yangın çıktı. Dumanı fark eden işçilerden Süleyman K. ile Emrah B., durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangına bir süre kendi çabalarıyla da müdahale etmek isteyen işçiler yoğunlaşan duman nedeniyle hafif şekilde yaralndı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken dumandan etkilenen iki işçi ise ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin

 

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