Amanda Cerny Kapadokya'da

Amanda Cerny, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyüne gelerek burada Sofular İlkokulunda okulun duvarlarını boyadı ve minik öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı. Cerny, daha sonra ise Sofular köyünde geçirmiş olduğu zamanın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşıma, “Kapadokya'da küçük bir köyde bu okulu yenilme için birlikte olduğum gönüllülere teşekkür ederim. Türkiye eğitim almak için bir yer. Buradaki insanlar çok sevgi dolular. Dünyanın diğer ucundan tamamen farklı bir kültüre ve kendimi kendi evimde gibi hissetmek çok güzel. Farklı diller konuşuyor olsak da birbirimizden çok farklı değiliz. Gülümsüyoruz, güleriz, ağlarız, seviyoruz. Hepimiz insanız” notunu düştü.