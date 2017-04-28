Diğer
Kategoriler

Amasya’da çarpışan 2 tırdaki hayvanlar yola savruldu

Amasya’da büyükbaş hayvan yüklü iki tırın çarpıştığı kazada zor anlar yaşandı. Tırda bulunan hayvanlar yola düştü. Polis, jandarma, karayolları ekipleri ve çevreden gelen vatandaşlar yardıma koştu.

Amasyada çarpışan 2 tırdaki hayvanlar yola savruldu

28 Nisan 2017 18:48
Amasya’da çarpışan 2 tırdaki hayvanlar yola savruldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’dan yükledikleri büyükbaş hayvanları Burdur’a götürmek üzere yolan çıkan Erol Çay’ın kullandığı 04 D 2091 plakalı tır ile Kenan Sarıtaş yönetimindeki 76 AB 243 plakalı tır, Amasya merkez İpekköy mevkiinde arka arkaya çarpıştı. 

Kazada dorse kısımları hasar gören tırlardaki 74 büyükbaş hayvandan bir kısmı yola düştü. Polis, jandarma, karayolları ekipleri ve çevreden gelen vatandaşlar yardıma koştu. 

Mahsur kalan hayvanlar çağrılan iki tıra nakledildi. Ezildiği için yerden kalkamayan buzağının durumu ise görenleri üzüp telaşlandırdı. Hayvanların sahibi Yusuf Aksu buzağısını yerden alarak tıra taşıdı. Kaza anını anlatan Aksu, “Önümüze aniden bir taksi durdu. Vurmadan yavaşladık ama arkadaşı tır bize çarptı. Tır yavaş olmasaydı harap olmuştuk” dedi. 

Murat Çelik A.
 

Etiketler: amasya, kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!