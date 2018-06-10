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Amasya’da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 6 yaralı

Amasya’da kamyonetin yol kenarında duran tıra çarptığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Amasyada feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 6 yaralı

10 Haziran 2018 10:27
Amasya’da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Tekirdağ’dan memleketi Amasya’nın Sarıalan köyüne doğru yola çıkan Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı kamyonet, köyüne ulaşmasına yaklaşık 2 saat kala Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi sanayi kavşağında yol kenarında park halinde bulunan 50 FN 412 plakalı tıra çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonetteki aynı aileden Arife (21) Fatma ve Rıza Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Nurdane, Hasan, Cennet, Saniye, Müjgan Kara yarandı. Yaralılar ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Murat Çelik
 

 

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