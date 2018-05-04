Amasya’da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Göynücek ilçesine doğru giden Yener Özdemir yönetimindeki 05 M 4503 plakalı minibüs, Gözlek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki yolculardan Mustafa Şahin Çiğli, Mert Demir, Ömer Soylu, Fatih Güler, Halime Betül Beriç, Mehmet Çiğdem, Serkan Çelik, İsmail Çıtır, Hüsamettin Kaplan ile Mehtap Doğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumu hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, kazazedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Murat Çelik

