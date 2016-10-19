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Amatör balıkçıların kayalıklarda tehlikeli balık sevdası

Zonguldak’ta amatör balıkçılar, metrelerce yüksekliğe aldırış etmeden balık tutuyor.

Amatör balıkçıların kayalıklarda tehlikeli balık sevdası

19 Ekim 2016 17:43

Zonguldaklı amatör balıkçılar, Fener Mahallesi’ndeki kayalıklara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren oltayla balık avlayan amatör balıkçılar, yüksekliğe aldırış etmeden balık tutmanın zevkini yaşıyor. Yüksekliği yer yer 50 metreyi bulan kayalıklardaki balık avı yürekleri ağza getiriyor. Kayalıklardan denize olta sallayan balıkçılar ise yüksekliğe alışkın olduklarını söylediler. Kayalıkları kendilerine göre düzenlediklerini belirten amatör balıkçı İbrahim Öztürk, "Bugün istavrit vardı. Eskiye göre pek randıman yok. Birkaç gün önce biraz çinakop aldık. Şu anda durgun. Kayığımız yok mecburen kayalıklardan balık tutuyoruz" diye konuştu.
Uzun yıllar kayalıklarda balık tuttuğunu ifade eden İsmail Gürer ise balık tutarken dikkatli hareket ettiklerini, tehlikeye rağmen oltayla balık avladıklarını ifade etti.

Etiketler: amatör balıkçılar, Zonguldak


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