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Amatör maçta saha karıştı! Oyuncular birbirine girdi

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kırşehir Belediyespor, MKA Kırıkkalespor arasında oynanan müsabakanın 90+5. dakikasında saha karıştı.

Amatör maçta saha karıştı! Oyuncular birbirine girdi

12 Kasım 2017 18:35
Amatör maçta saha karıştı! - Tıkla İzle

Maç esnasında oyuncular arasında meydana gelen sürtüşmeler sonrası Kırşehir Belediyespor’dan bir futbolcunun rakip takım oyuncuları ile tartışması, maç sonu sahaya yansıdı. Bazı seyirciler de sahaya inerken, kulüp yöneticileri devreye girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin yaptığı müdahale ile olaylar büyümeden önlendi.

2. dakikada MKA Kırıkkalespor’un tek golünü Uğur Sofuoğlu atarken, Kırşehir Belediyespor’un gollerini 5. dakikada Erdi Balcı, 56. dakikada ise Ali Yıldırım kaydetti. Maç 2-1 Kırşehir Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi. 

Abdurrahman Dulkadir
 

Etiketler: Kırşehir, maç, saha

 

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