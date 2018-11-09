İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulans yerine park eden kişiyi uyaran ambulans şoförü bıçaklandı

Ambulans yerine park eden kişiyi uyaran ambulans şoförü bıçaklandı
Ambulans yerine park eden kişiyi uyaran ambulans şoförü bıçaklandı

İstanbul Şişli'de ambulans yerine park eden kişiyi uyaran ambulans şoförü tartışma sonrasında bıçaklandı. Bıçaklanan ambulans şoförü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans yerine aracını park eden bir kişi ambulans şoförü Serkan Taşdelen tarafından uyarıldı. Uyarılan kişi Serkan Taşdelen ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Taşdelen, kavga sırasında bıçakla aldığı darbelerle yaralandı. Yaralanan Taşdelen'e ilk müdahaleyi olay yerinde ekip arkadaşları yaptı. Daha sonra Taşdelen, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Taşdelen'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken hastanenin acil servisi kırmızı alanda tutulduğu öğrenildi. Taşdelen'in tedavisi sürüyor. 

Yusuf Eker - İsmail Bulut 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.