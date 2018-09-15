Amca çocukları şehrin göbeğinde sandalye ve sopalarla birbirine saldırdı

Olay, Kent Meydanı'nda bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede oturan ve amca çocukları olan Yunus Ç., Osman Ç. ve Yılmaz Ç, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen münakaşa kavgaya dönüştü. Şüpheli Yunus Ç. ve Yılmaz Ç, kafede bulunan sandalyeyi alıp akrabası olan Osman Ç.'ye vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler taraflar ayrılmayınca biber gazı ile müdahalede bulundu. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise korku dolu gözlerle kavgayı izledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Osman Ç.'yi Muradiye Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının yakınları hastaneye akın ederken, hastane önünde de kavga devam etti. Yaralı Osman Ç.'nin durumun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Yılmaz Ç. ve Yunus Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

Serkan Akkuş - Burak Türker

