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Amerika Irak’taki Üssü’ne dört bin asker gönderdi

Anbar bölgesindeki askeri kaynaklardan alınan haberlere göre, bölgenin batısında Bağdadi şehrindeki Ayn-El Esed üssüne, birkaç hafta önce dört bin Amerikan askeri geldi.

Amerika Iraktaki Üssüne dört bin asker gönderdi

14 Ocak 2017 13:35

 Kaynaklara göre, Amerika askerlerinin geçen aralık ayının son haftası ve Ocak ayında geldiği, gelecek haftalarda daha çok Amerikan askerinin gelmesinin beklendiği yönünde.

Gelen Amerikan askerleri, Bağdadi’deki Ayn-El Esed üssü, Felluce yakınlardaki Cebbaniye’de bulunan Tegaddüm üssü, Selahaddin şehrindeki Sebakir üssüne dağıtıldı. Kaynaklar tarafından Amerikan askerlerinin Irak’a geliş sebepleri hakkında bir açıklama yapılmadı.

Amerikan askeri kaynakları, ABD’nin Irak’ta halen 5 bin civarında askerinin bulunduğunu teyit etti. Aynı kaynaklar Amerikan askerlerinin çoğunun Musul’da süren çatışma merkezlerinden uzakta toplandığı, ancak bazılarının şehirdeki çarpışmalarda Irak güçlerine yardım ettiğini doğruladı. 

Etiketler: amerikan askeri


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