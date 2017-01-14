Kaynaklara göre, Amerika askerlerinin geçen aralık ayının son haftası ve Ocak ayında geldiği, gelecek haftalarda daha çok Amerikan askerinin gelmesinin beklendiği yönünde.

Gelen Amerikan askerleri, Bağdadi’deki Ayn-El Esed üssü, Felluce yakınlardaki Cebbaniye’de bulunan Tegaddüm üssü, Selahaddin şehrindeki Sebakir üssüne dağıtıldı. Kaynaklar tarafından Amerikan askerlerinin Irak’a geliş sebepleri hakkında bir açıklama yapılmadı.

Amerikan askeri kaynakları, ABD’nin Irak’ta halen 5 bin civarında askerinin bulunduğunu teyit etti. Aynı kaynaklar Amerikan askerlerinin çoğunun Musul’da süren çatışma merkezlerinden uzakta toplandığı, ancak bazılarının şehirdeki çarpışmalarda Irak güçlerine yardım ettiğini doğruladı.