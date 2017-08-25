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Amerikalılar, Trump'ın Kuzey Kore yaklaşımından memnun değil

George Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette, Amerikalıların büyük bir çoğunluğunun ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore yaklaşımlarını onaylamadığı ortaya çıktı.

Amerikalılar, Trumpın Kuzey Kore yaklaşımından memnun değil

25 Ağustos 2017 11:35

George Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette, Amerikalıların yarısından fazlasının ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile olan ilişkilere yaklaşımını onaylamadığı ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 53'ü Trump'ın tutarsız yönetimini onaylamazken, onay verenlerin yüzde 43 oranında olduğu belirtildi. Anket, ABD ve Kuzey Kore arasında ay başından beri süregelen karşılıklı restleşme yüzünden ilişkilerin gergin olduğu dönemi kapsayan 13-17 Ağustos tarihleri arasında ülke çapında kayıtlı bin 9 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Anketin yüzde 3,1 hata payı olduğu bildirildi. Birçok anket seçmeni Trump'ın kamuoyundaki söylem ve davranışlarından endişe duyduklarını dile getirdi. Ankette, ‘Bu davranışı bir başkandan beklemem’ diyenlerin oranları yüzde 72'ken, aynı görüşte olmayanların oranları yüzde 27 olarak tespit edildi.

Anket seçmenlerinden, ‘Başkanın sözleri ve davranışları bizi yanlışlıkla uluslararası bir çatışmanın içine sokabilir’ diyenlerin oranları yüzde 68 olarak tespit edilirken, aynı fikirde olmayanların oranı yüzde 29 olarak açıklandı. Trump'ın ekonomiyi ele alış şeklini onaylayanların oranı yüzde 50'yi bulurken, onaylamayanların yüzde 46 oranında tespit edildiği belirtildi.

George Washington Üniversitesi Siyasi Yönetim Doçenti Michael Cornfield, anket verilerinin Amerikan halkının başkanın gündeminden çok karakterine itiraz ettiğini gösterdiğini söyledi. Cornfield, “Bu günün keskin şekilde bölünmüş Amerika’sında herkesin hemfikir olduğu tek şey Trump'ın uygunsuz davranışları ve konuşmalarıdır” dedi. 

Etiketler: ABD, Donald Trump, Kuzey Kore


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