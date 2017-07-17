Amerikan İstihbarat Servisi: 'Donald Trump Jr. Rus Avukat ile toplantı yaptığı dönemde bizim korumamız altında değildi'

Amerikan İstihbarat Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avukatı Jay Sekulov tarafından öne sürülen Trump Jr’ın Rus Avukat Natalia Vaselnitskaya ile toplantı yaptığı dönemde koruma altında olmasına ilişkin iddialarını reddetti.

Jay Sekulov dün yaptığı bir röportajda, Trump'ın oğlu Trump Jr ile Rus Avukat Natalia Vaselnitskaya'nın geçen yaz ABD seçim kampanyası döneminde yaptıkları görüşmede kanunlara aykırı bir durumun olmadığını belirmişti. Sekulov, ABD seçim kampanyası döneminde Donald Trump'ın Amerikan İstihbarat Servisi'nin koruması altında olduğunu, neden bu toplantıya izin verdiklerini anlamadığını ifade etmişti. Bunun üzerine Amerikan İstihbarat Servisi yaptığı açıklamada, Rus Avukat Natalia Vaselnitskaya ile görüşme yaptığı dönemde Trump Jr'ın kendi korumaları altında olmadığını, bu nedenle toplantıya katılan hiç kimseyi incelemediklerini bildirdi.