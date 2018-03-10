Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası’ndan Trump yönetimine dava

Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası, Amerika Birleşik Devletlerine karşı sığınmacı aileleri ayırdığı için dava açtı. Cuma günü Kongolu bir kadın ile kızının 3200 km mesafede ayrı göçmenlik tesisinde tutulması ile ilgili bir davayı üstlenen ACLU, San Diego’da bulunan Federal Bölge Mahkemesinde toplu dava açtı. Açtığı davada Trump yönetiminin sistematik olarak sığınmacı aileleri ve çocukları birbirinden ayırarak, sığınmacıların gözünü korkutup ABD’ye gelmesini engellemek ile suçladı.

Kongo’dan gelen kadın San Diego’da bulunan gözaltı merkezinde tutulurken, 7 yaşında olan kızı Chicago’da bulunan Refakatçısı Olmayan Çocuk Göçmen Merkezinde tutuluyordu. Dava ayrıca Ağustos ayında sığınma talebinde bulunduktan sonra 14 yaşındaki oğlundan ayrı Texas’ta gözaltında tutulan kadının da durumunu kapsıyor. Kadının oğlu da Chicago’da bulunan merkezde tutulmuştu. Göçmenlik bürosu zaman zaman bazı ailelerin ayrıldığını ama bunun büronun genel politikası olmadığını söyledi.

Dava ile ilgili açıklama yapmayan Yurt Güvenliği Bürosu (Department of Homeland Security – DHS) Basın Sekreteri vekili Tyler Houlton geçen hafta yaptığı Kongolu kadının durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, büronun ABD’ye getirilen çocukların insan kaçakçılığının kurbanı olmadığından ve yanındakilerin gerçek ailesi olduğundan emin olmak zorunda olduğunu belirtmişti.

Kadın Sığınmacılar Komisyonu, Göçmen Hakları ve Adalet Programı yöneticisi Michelle Brane, Trump’ın başa geçmesinden bu yana 426 göçmen yetişkin ve çocuğun birbirinden ayrıldığını tespit ettiklerini belirterek “Yeni yönetim geldiğinden bu yana göçmen gözaltı merkezlerinde çocuklarının nerede olduğunu bilmeyen ebeveynler ile ilgili daha çok rapor geliyor” dedi.

