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Ampute Milli Takımı İtalya'da şampiyon oldu

Ampute Futbol Milli Takımı İtalya'da Fano Belediyesi Festivali kapsamında düzenlenen Fano Cup Turnuvası'nda rakipleri Fransa ve İtalya'yı 5-0'lık sonuçlarla geçerek kupayı kazandı.

Ampute Milli Takımı İtalyada şampiyon oldu

03 Şubat 2018 22:00
Ampute Milli Takımı İtalya'da şampiyon oldu - Tıkla İzle

İlk olarak bu sabah TSİ 12'de Mancini Stadı'nda Fransa ile karşılaşan Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı rakibini Kemal'in 2, Ömer Güleryüz, Fatih ve Serkan Dereli'nin golleriyle 5-0 yendi.

Milli Takım daha sonra aynı statta İtalya ile TSİ 16.30'da karşı karşıya geldi. Ömer Güleryüz'ün 4, Kemail'in ise 2 gol attığı karşılaşmada Ampute Milli Takımı bu karşılamayı da 5-0 kazanarak kupaya uzandı.

Ampute Milli Futbol Takımı kaptanı Osman Çakmak, kupa töreni sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiklerini hatırlattı ve, "Sayın Cumhurbaşkan'ım size söz vermiştik, Türk halkına söz vermiştik, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, tüm kupaları toplamaya devam ediyoruz" dedi.

Burak Ortahamamcılar
 

 

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