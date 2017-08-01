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Ana kız kraliçe yetiştiriyor

Artvin’in Borçka ilçesi Camili bölgesinde Melahat Gülbin ve kızı Filiz Gülbin, Gürcistan sınırına 500 metre mesafede Kafkas ırkı kraliçe olarak da anılan ‘ana arı’ yetiştiriyor.

Ana kız kraliçe yetiştiriyor

01 Ağustos 2017 09:26

TEMA Vakfı öncülüğünde Kafkas Irkı Ana Arı Üretimi Projesi’ne 2000 yılında başvurduğu kursu başarıyla tamamlayarak 2001'den itibaren ana arı yetiştiriciliği yaptığını anlatan 48 yaşındaki Melahat Gülbin, "Daha önce hayvancılık yapıyordum. Eşim mevsimlik işçi, gelirimiz çok fazla olmuyordu. Arıcılıkla uğraştığımdan beri kazancım arttı” ifadelerini kullandı.
Arıların bakımlarıyla her gün ilgilendiğini ifade eden Gülbin, "Ana arı yetiştirmek için günlük larva transferi yapıyoruz. Larvadan sonra gözle yumurta atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Satışa hazır olan ana arıyı işaretliyoruz. Yeni doğan ana arıyı ayrı işaretliyoruz. İnsan severek yapınca her işten zevk alıyor. Yörede arıcılık ciddi bir gelir kaynağı oldu. Eskiden köy halkı bir araya geldiğinde hayvancılık konuşulurdu, şimdilerde ana arı üretimi konuşuluyor. Türkiye’nin birçok bölgesine, çevre köylere ana arı gönderiyoruz. Saf Kafkas arısı sadece bu bölgede var. Çok değerli arılar, üretilen bal, diğer arıların neredeyse iki katı daha verimli ve kaliteli" şeklinde konuştu. 

Ziya Akyıldız


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