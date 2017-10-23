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Anadolu Efes deplasmanda galip

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Eskişehir Basket’i son saniyelerde bulduğu sayıyla devirdi.

Anadolu Efes deplasmanda galip

23 Ekim 2017 21:55

Ligin yenilgisiz takımlarından Eskişehir Basket’i 86-84’lük skorla mağlup eden Anadolu Efes’in Başantrenörü Josep Riera, "Bence çok zor bir maç oynadık bu akşam. Çünkü oynadığımız takım çok iyi ve enerjik bir takım. Büyük ihtimalle bizden daha fazla dinlenmişlerdi ve bunu 18 hücum ribaundu alarak da gösterdiler. Biz onları çok top kaybı yapmaya zorladık. Üstelik oynadığımız lig çok kaliteli ve tüm takımlar birbirine denk takımlar. Güzel maçlar oluyor” dedi.

Simon: “Zor bir tempo bizi bekliyor”

Krunoslav Simon ise, “Bizim için güzel bir galibiyetti. Biliyorduk güçlü bir takımla oynayacağımızı. Bu hafta bizi çok zor bir maç temposu bekliyor. Ve bununla haftaya önemli bir galibiyetle başladık” ifadelerini kullandı. 

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan
 

Etiketler: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

 

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