Anadolu Efes deplasmanda galip

Ligin yenilgisiz takımlarından Eskişehir Basket’i 86-84’lük skorla mağlup eden Anadolu Efes’in Başantrenörü Josep Riera, "Bence çok zor bir maç oynadık bu akşam. Çünkü oynadığımız takım çok iyi ve enerjik bir takım. Büyük ihtimalle bizden daha fazla dinlenmişlerdi ve bunu 18 hücum ribaundu alarak da gösterdiler. Biz onları çok top kaybı yapmaya zorladık. Üstelik oynadığımız lig çok kaliteli ve tüm takımlar birbirine denk takımlar. Güzel maçlar oluyor” dedi.

Simon: “Zor bir tempo bizi bekliyor”

Krunoslav Simon ise, “Bizim için güzel bir galibiyetti. Biliyorduk güçlü bir takımla oynayacağımızı. Bu hafta bizi çok zor bir maç temposu bekliyor. Ve bununla haftaya önemli bir galibiyetle başladık” ifadelerini kullandı.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan

