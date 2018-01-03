Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 16. hafta yarın TSİ 22.15’te deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 15 haftada Efes, 4 galibiyet, 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken, Panathinaikos ise 10 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Yunan ekibi parkeden 1 sayı farkla 82-81’lik skorla galip ayrılmıştı.

Euroleague’de 21. randevu

Anadolu Efes ile Panathinaikos Avrupa kupalarında bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda Yunan ekibinin 17’e 9 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İki takım ise Euroleague’de 20. karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda da Panathinaikos, 13’e 7 galibiyetle üstün.

THY Euroleague’in 15. haftasında Anadolu Efes, Almanya’nın Brose Bamberg takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 69-58 mağlup ederken, Panathinaikos ise İspanya’nın Valencia takımına deplasmanda 67-63 yenildi.

Bu önemli müsabakayı Robert Lottermoser, Borys Ryzhyk ve Milivoje Jovcic hakem üçlüsü yönetecek.

Oğuzhan Ort

