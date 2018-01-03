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Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında

THY Euroleague’de üst sıralara çıkmak için seri galibiyetlere ihtiyacı olan Anadolu Efes, 16. haftada yarın Atina’da Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecek.

Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında

03 Ocak 2018 15:53

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 16. hafta yarın TSİ 22.15’te deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 15 haftada Efes, 4 galibiyet, 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken, Panathinaikos ise 10 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Yunan ekibi parkeden 1 sayı farkla 82-81’lik skorla galip ayrılmıştı.

Euroleague’de 21. randevu

Anadolu Efes ile Panathinaikos Avrupa kupalarında bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda Yunan ekibinin 17’e 9 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İki takım ise Euroleague’de 20. karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda da Panathinaikos, 13’e 7 galibiyetle üstün.

THY Euroleague’in 15. haftasında Anadolu Efes, Almanya’nın Brose Bamberg takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 69-58 mağlup ederken, Panathinaikos ise İspanya’nın Valencia takımına deplasmanda 67-63 yenildi.
Bu önemli müsabakayı Robert Lottermoser, Borys Ryzhyk ve Milivoje Jovcic hakem üçlüsü yönetecek. 

Oğuzhan Ort
 

 

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