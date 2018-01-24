Anadolu Efes, Real Madrid’e konuk oluyor

THY Euroleague’in 20. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.45’te İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 19 haftada 5 galibiyet ve 14 mağlubiyet alarak 16. sırada yer alırken, İspanya temsilcisi Real Madrid ise 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile dördüncü sırada bulunuyor.

Avrupa’da 611. randevu

Avrupa arenasındaki 611. mücadelesine çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 610 karşılaşmada 338 galibiyet, 272 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 363. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 362 karşılaşmada 181 kez galibiyet alırken 181 kez de mağlubiyet elde edebildi.

Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında bugüne kadar 27 kez karşılaştı. Efes, 7 kez gülen taraf olurken, 20 mücadelede ise mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederken, THY Euroleague’de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada ise İstanbul ekibi 6 galibiyet, 19 mağlubiyet ile parkeden ayrıldı.

Bora Akyol