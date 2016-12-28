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Anadolu Efes, Real Madrid’i ağırlıyor

Euroleague’in 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında yarın karşılaşacağı Real Madrid ile 25. kez mücadele edecek.


28 Aralık 2016 11:08

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 15. haftasında yarın saat 20.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 14 maçta lacivert-beyazlılar 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunurken, Madrid ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.

25. randevu
Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar 7 galibiyet elde ederken, Madrid 17 kez parkeden galip ayrıldı. İki takım en son Euroleague’de 2014-2015 sezonunda İstanbul’da karşılaşmış, mücadeleden Madrid 76-63 galip ayrılmıştı.

İstatistiklerle iki takım
Euroleague'de Anadolu Efes; 84.7 sayı, 36.9 ribaund ve 19.5 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Real Madrid ise 87.4 sayı, 37.1 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda Derrick Brown 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Madrid ekibinde ise Sergio Llull 17.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.  

Oğuzhan Ort


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