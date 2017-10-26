Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

THY Euroleague'in ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes, şanssızlığı kırmak istiyor. Lacivert-beyazlılar, 4. haftada yarın evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Efes, Moskova ile bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 9 kez lacivert-beyazlılar parkeden galip ayrılırken, 14 kez de Rus ekibi galibiyet sevinci yaşadı. Ligde Efes, üç mağlubiyet ile 15. sırada, CSKA Moskova ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.

Avrupa'daki 595. maç

Anadolu Efes, CSKA Moskova maçıyla birlikte bugüne kadar Avrupa kupalarındaki 595. müsabakasına çıkacak. Efes, geride kalan maçlarda 333 kez rakibini mağlup ederken, 261 kez de mağlup oldu. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 347. maçına çıkacak, lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 346 karşılaşmada 176 galibiyet ve 170 yenilgi elde etti.