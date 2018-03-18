Anadolu Platformu'nun genel merkezi İstanbul'da açıldı

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu'nun genel merkez binası dün Fatih'te açıldı. Altı kattan oluşan merkezin her bir katında eğitim, kültür, sanat, medya, gençlik, kadın, aile, yayın, düşünce ve fikir dünyasına dair çalışmalar yapılacak. Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, ''Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu bina Anadolu'nun değişik bölgelerinde faaliyet gösteren 80'i aşkın sivil toplum örgütünün genel merkezidir. Burada eğitim, kültür, sanat, medya, gençlik, kadın, aile, yayın, düşünce ve fikir dünyasına dair çalışmalar yapılacak. Burası bir okul ve bir ocaktır. Burası Anadolu'nun kadim geçmişinde var olan irfan mekteplerinin yeniden insana dönüşmesi için faaliyet yürüten sivil bir merkezdir'' dedi.

Aldemir, sözlerine şöyle devam etti:

''Özellikle gençlik çalışmalarında olduğu gibi 'Evde Karakter Eğitimi' projesinde de ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde okuma grupları, fikir ve düşünce atölyeleri, sanat ve spor faaliyetleri yer almaktadır. Bununla birlikte üniversitelerde de benzeri çalışmalar yürütülmektedir. Gençlik teşkilatımız olan Anadolu Öğrenci Birliği çatısı altında 100'ün üzerindeki üniversitede eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri yapılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde İyilikder ile yardım faaliyetleri düzenliyoruz. Kadın ve aileye dair, özellikle değerlerimizin yeniden aile merkezli olmasına dönük Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) bünyesinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda üzerinde yaşadığımız toprakların sivil ve yerli karakterine yaslanıyoruz. Anadolu'nun dününde var olan ve geleceğinde de var olacak çabalar ortaya koyuyoruz. Anadolu Platformu olarak çabamız ve gayretimiz; özgür, adil ve herkesin hukukunun gözetildiği bir ortam oluşturmak, bu konuda alınmış inisiyatifleri desteklemek, var olan sorunlara bu çerçevede çözüm aramak. Örneğin Suriye'de birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Afrika'da, Balkanlar'da ve diğer coğrafyalarda benzeri çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Nerede bir acı, nerede bir sorun varsa Anadolu Platformu ve gönüllüleri orada olmaya çalışıyor.''

Aldemir, “Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir inkişaf yaşanıyor; devlet ve millet buluşması gerçekleşiyor. Bu buluşmanın özellikle eğitim, kültür, medya, sanat, spor ve gençlik alanlarında daha yoğun şekilde yaşanması gerekiyor. Bunun yolu ise sosyal sermayenin, yani iktisadi kalkınmanın yanında insani gelişmişliğin de gerçekleştirilmesidir. Bunun için sivil toplum çalışmalarının milletin öncelikleri ve değerleri ışığında ortaya konulmasına ihtiyaç var. Bu konuda karınca kararınca önemli bir misyon üstlendiğimize inanıyoruz. Bu toprakları yeniden insanlığın ve adaletin başkenti yapmayı hedefleyen ve insanı merkeze alan sivil bir hareketiz'' şeklinde konuştu.

Binanın açılış törenine Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz ve İstişare Kurulu üyeleri, İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve İcra Kurulu üyeleri, platforma üye dernek temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Adem Gürer