Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Eğitim »
  • Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 5 yeni program eklendi

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 5 yeni program eklendi

Açıköğretim Sistemi mezunları tarafından yoğun ilgi gören Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 5 yeni program daha eklendi.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 5 yeni program eklendi

19 Ocak 2018 22:33

Üniversite web sitesinden yapılan duyuruda uzaktan öğretim yoluyla eğitim verecek olan “Kimya”, “İşletme Yönetimi”, “Ölçme ve Veri Analitiği”, “Görsel İletişim Tasarımı” ile “Karakter ve Değer Eğitimi” tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler öğrencilerle paylaşıldı. Duyuruda ayrıca bu programlarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dâhil tüm süreçlerin uzaktan öğretim yoluyla yürütüleceği belirtilirken, ALES puanı gerekmeyen başvurularda ise her programa ayrıca ilgili programlarda 5 yabancı uyruklu öğrencinin de kaydolabileceği aktarıldı.

Duyuruya göre; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yeni Açılan Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için başvuru tarihleri 22 Ocak’a kadar uzatıldı. Öğrenciler, başvuru işlemlerini

https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ web adresinden yapabilecekleri gibi, başvurularla ilgili detaylı bilgilere ise https://www.anadolu.edu.tr/duyurular/2017-2018-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-yeni-acilan-uzaktan-ogretim-tezsiz-1516111057 internet adresinden ulaşabilirler.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç