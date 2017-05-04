Anadolu Yıldızı-2017 nefes kesti

Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin katılımıyla, uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemi kullanılarak icra edilecek olan Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, İzmir’in Menemen ilçesi Dumanlı Dağ mevkiinde devam etti.

Operasyon havadan yürütüldü

İlk aşaması Ege Denizi’nin uluslararası sularında başarıyla tamamlanan tatbikatın 2. aşamasında ise kaybolan dağcılar için harekete geçildi. Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Sargun Göktun’un da katılımıyla düzenlenen Anadolu Yıldızı-2017’nin kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçildi. Jandarma Genel Komutanlığı “Acil Konum Belirleme Sistemi”nin fiilen denendiği operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatıldı. Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle durum Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden yardım talebinde bulunuldu. Yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilerek müşterek arama kurtarma harekatı başlatıldı. Tatbikatın bu safhasına; Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dağcılık timi ile 1 arama kurtarma helikopteri katıldı.

Keşif uçuşu yapıldı

Hava Kuvvetlerinin arama kurtarma uçağı dağcıların yerlerini belirlemek için bölgede keşif uçuşu yaptı. Uçak, arama kurtarma helikopterleri arasında da irtibatı ve koordinasyonu sağladı. Jandarma Arama Kurtarma helikopteri kayalık alanda yaralı 2 dağcının yerini belirledi. Yaralılara ilk sağlık müdahalesi de bu ekip tarafından yapıldı. Bölgeye gelen helikopter, alanın kayalık olması nedeniyle iniş yapamadığı için kurtarma çalışmaları sırasında hover pozisyonunda bekledi. Helikopterden inen arama kurtarma personeli bir yaralıyı sedye ve hamut yardımıyla helikoptere taşıdı. Helikopter, yaralıları en yakın hastaneye götürdü. Durumu ağır olan yaralı ise helikopterin iniş yapabileceği alana havai hat kullanılarak taşındı. Yaralıları bıraktıktan sonra bölgeye dönen helikopter, uygun alana iniş yaparak ağır yaralı dağcıyı hastaneye sevk etti. Hava Kuvvetlerinin keşif uçağınca yerleri belirlenen diğer dağcılar da helikopterlerle hastaneye taşındı.

Kara safhasının yapılmasıyla tatbikatın fiili bölümleri tamamlandı.

“Başarıyla tamamlandı”

Anadolu Yıldızı - 2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla icra edildiğini ifade eden Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, “Tatbikat, tüm unsurlar arasındaki koordine ve muhabere imkanlarının denenmesi, Türk arama kurtarma bölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti tarafından her türlü arama kurtarma faaliyetinin etkinlikte icra edilebileceğinin gösterilmesi, arama kurtarma usulleri ve sistemleri konularındaki farkındalığın artırılması açısından faydalı olmuştur. Türk arama kurtarma teşkilatının hedeflerine üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde, başarıyla tamamlanmıştır. Uygun hava şartlarında izlediğiniz bu tatbikatta icra edilen tüm arama kurtarma faaliyetleri, gerçek bir kaza anında kuvvetli rüzgar, yağmur, kar ve yoğun sis gibi birçok olumsuz hava ve arazi şartlarında icra edilmektedir. Bu durum, teknolojik gelişmelere rağmen hala kaza yerinin bulunmasını ve kazazedelerin kurtarılmasını zorlaştırmaktadır. Denizde ve karada tehlikede bulunan şahısların yardım çağrılarına etkinlikle ve süratle reaksiyon gösterilmesi, arama kurtarma faaliyetleri için hayati bir birleşendir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurları, gelişmiş yetenekleri ve sistemleri sayesinde, Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde, denizde ve karada, zorlu hava şartlarında, gece ve gündüz, 7 gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır” dedi.

Konuşmanın ardından Kosova Askeri Ateşesi Kurmay Yarbay Sefer Yusufi, Kosova Genelkurmay Başkanı adına Tuğgeneral Nuhut'a plaket takdim etti.

Ali Gözeten - Hakan Gözalan - Sinan Yeniçeri