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Anadolu'nun en büyük sergisi açılıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'in 4 bin eserlik dev sergisi 20 Eylül Salı günü Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAYMEK'in her yıl yaklaşık 100 bin insana ulaştığını söyledi.

Anadolunun en büyük sergisi açılıyor

18 Eylül 2016 09:04

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, bu yıl 13. Geleneksel Büyük Yıl Sonu Sergisini açacak. Anadolu'nun en büyük sergisi için hazırlıklar tamamlandı. Fuar alanı içerisindeki Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ne kurulan sergide 4 bin eser yer alacak.

Sanat ve mesleki eğitim kurslarında bir marka haline gelen, yeni branşlar ve tesislerle de büyümesini sürdüren KAYMEK, bu yıl da kursiyerler tarafından hazırlanan sergiyle on binlerce ziyaretçiye kapılarını açacak. Çok renkli ve değerli sanatsal ürünlerin yer aldığı serginin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi toplaması bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 12 yıl önce bir tesiste, birkaç branşla başlayan KAYMEK'in hizmet yolculuğunun bugün yan dallarla birlikte 79 branşta verilen eğitimlerle devam ettiğini belirtti. 13 tesiste her yıl yaklaşık 16 bin insana eğitim verildiğini ifade eden Başkan Çelik, "Konferans ve seminerlerle her yıl 100 bin insana ulaşılıyor. KAYMEK sayesinde pek çok kişi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayla iş sahibi oluyor. İşte böyle büyük bir eğitim organizasyonunun nişanesi olan ve her yıl geleneksel hale getirdiğimiz KAYMEK Yıl Sonu Sergisi'ne tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

KAYMEK Geleneksel Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı 20 Eylül Salı günü saat 11.00'de Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılacak. Sergide; gümüş işlemeciliği, sedef kakma, hazır giyim, ebru, hat, tezhip gibi 79 farklı branşta eğitim alan KAYMEK kursiyerlerince yapılan el emeği göz nuru eserler yer alacak. 

Etiketler: KAYMEK


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