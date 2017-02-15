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Andrey Karlov ve Fidel Castro’nun adları Moskova’da sokağa verilecek

Ankara’da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov ve Küba eski Devlet Başkanı Fidel Castro’nun isimleri Moskova’da bir sokak ve bir meydana verilecek.

Andrey Karlov ve Fidel Castronun adları Moskovada sokağa verilecek

15 Şubat 2017 18:24

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova’nın Batısında bulunan sokağa Ankara'da saldırı sonucu öldürülen Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un, bir meydana da Küba eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun adının verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre Moskova'nın Dorogomilovo ilçesinde N1968 adlı sokağa Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov adını verilecek. Moskova'nın kuzeyinde 2. Pesçanaya ve Novopeschanaya sokakların kesiştiği meydana ise Fidel Castro’nun adı verilecek. 

Tatiyana Şuvalova

Etiketler: adları sokağa verilecek, Andrey Karlov, Fidel Castro, moskova


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