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Android Nougat oyunları artık PC’lerde de çalışacak

PC’ler için Android Nougat desteğini içeren ilk ve tek oyun platformu BlueStacks App Player’ın beta sürümünü yayınlayan BlueStacks, bu sayede yeni nesil HyperG grafik sistemi kullanan PC'lerin tümünde Android Nougat oyunlarının çalışmasını sağlıyor.

Android Nougat oyunları artık PClerde de çalışacak

19 Ocak 2018 13:05

Silikon Vadisi merkezli mobil oyun platformu BlueStacks, ileri teknolojiyi mobil ve PC oyunlarıyla birleştirerek oyunseverlerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kullanıcılara bir Android telefonda yer alan uygulamaları PC’de çalıştırmasına imkan tanıyan BlueStacks App Player, 19 Ocak 2018’de yayınlanan Android Nougat (N) uyumlu Beta sürümü ile artık Google Play Store’daki eski ve yeni tüm oyunlarını çalıştırıyor.

Şirket açıklamasına göre dünyada 215 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Bluestack App Player’ı, özellikle oyunseverler, klavye kısayollarını ve fareyi kullanarak daha büyük bir ekranda oyun oynamak için tercih ediyor.
İlk olarak BlueStacks 3 ile kullanıma sunulan HyperG grafik sistemi Beta sürümüyle Android N grafik ayarlarını da kullanıyor olacak. Bu durum, oyuncuların daha yüksek kare hızıyla daha net görüntüler elde etmelerine ve bilgisayar kaynaklarının daha az kullanılmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşleri bulunan BlueStacks Global Ürün Yönetim Direktörü Cathy Yang, “BlueStacks App Player N Beta sürümü ve güncellenmiş HyperG grafik sistemiyle, işlemci (CPU) kullanımında yaklaşık yüzde 20 azalma ve yüzde 30’a varan grafik iyileşmesi sağlıyoruz. Performans verilerini izlemeye devam edip en kısa sürede AMD ve Intel işlemciler de dahil olmak üzere tüm PC'lerle uyumlu ileri bir sürüm yayınlayacağız. BlueStack App Player’ın Beta sürümü bluestacks.com adresinden indirilebilir.
"dedi. 

 

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